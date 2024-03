Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Salvatore Esposito ha parlato anche del suo rapporto dentro e fuori dal campo con suo fratello Francesco Pio, attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter, con il quale condivide non solo lo spogliatoio a La Spezia: "Quest’anno risparmia l’affitto stando qui con me - la battuta dell'ex canterano nerazzurro -. Mio fratello Pio è molto inquadrato. Io sono a centrocampo, lui in attacco. Lui non si lamenta con i compagni, sono io che lo bacchetto e lo stuzzico un po’ per fargli limare qualche dettaglio. A volte ci vado giù più pesante e lui me lo fa notare".