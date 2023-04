Un suo liscio clamoroso ha aperto la porta al pareggio dello Spezia firmato Eldor Shomurodov. Lorenzo Pirola è protagonista in negativo del match del Picco, dove la Salernitana, passata in vantaggio grazie ad un autogol grottesco di Mattia Caldara, si è fatta raggiungere con il gol dell'ex Roma propiziato dall'errore del ragazzo in prestito dall'Inter. Il tecnico granata Paulo Sousa, nel dopopartita, difende il suo giocatore: "Non prendiamocela con Pirola ma con tutti, anche con me stesso. Nel primo tempo ci credevamo, abbiamo lavorato, l'imprecisione non ci ha fatto calciare.