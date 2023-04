Paulo Sousa, tecnico della Salernitana, ha analizzato il pari contro il Torino, tornando sulla gara contro l'Inter: "Cambiare una mentalità dei singoli della squadra non è facile, poi fare gol e il palo la squadra si è abbassata quasi perdendo la fiducia dell'inizio di gara. Sono contento per il risultato, abbiamo giocato contro una squadra creata per stare in Europa e per come si era messa la squadra è venuta fuori. Il maggior rammarico è quello di far capire ai ragazzi che con l'Inter siamo stati capaci di pressare tutto il secondo tempo, dobbiamo fare in questo modo.