Poco prima del calcio d'inizio del match contro il Torino, il tecnico della Salernitana Paulo Sousa ha parlato così ai microfoni di DAZN delle scelte per la partita odierna: "Tutte le partite per noi sono importanti, dobbiamo affrontarle con l'ambizione di vincerle. Oggi abbiamo fatto una proposta individuale diverso rispetto a quella con l'Inter, abbiamo un uomo in più tra le linee come Boulaye Dia che crea difficoltà agli avversari. Piatek da velocità e verticalizzazione, il miglior marcatore della nostra squadra e cambia il nostro modo di giocare con lui".