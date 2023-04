Michael Fabbri, l'arbitro della sezione di Ravenna designato per la partita di venerdì pomeriggio tra Salernitana e Inter, dirigerà i nerazzurri per la terza volta in questa stagione dopo le partite contro la Lazio del 26 agosto (vittoria per 3-1 dei biancocelesti) e contro l'Hellas Verona del 14 gennaio (successo nerazzurro per 1-0). Otto i precedenti di Fabbri con l'Inter, che vanta un bilancio di sei vittorie e due sconfitte.