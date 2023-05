Antonio Candreva, attaccante della Salernitana, in questa stagione ha messo a segno gol pesantissimi che hanno rappresentato macigni pesanti per la corsa alla salvezza dei granata, contro avversarie di rango come Inter, Atalanta e Juventus. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore dell'Inter ha individuato quella più importante. "Quella all’Atalanta è stata una rete importante per la squadra e per i tifosi. Ci ha dato la tranquillità. È stato bello segnare contro squadre di alto livello, ma la cosa più importante è che siano stati gol utili alla Salernitana. È stato un campionato difficile, nel corso del quale tanti ragazzi sono cresciuti passo dopo passo".

Lei ha giocato con Juve, Lazio, Inter, ma ha vinto solo una Coppa Italia. Poco?

"Avrei potuto vincere un po’ di più, è mancato l’ultimo step, quei famosi dettagli che fanno la differenza. Ma non ho un rammarico particolare, mi sono divertito, ho indossato maglie prestigiose, ho giocato con tanti grandi campioni".