Eddie Salcedo, attaccante del Bari in prestito dall'Inter, è protagonista di un'intervista a TeleBari dove parla in primo luogo del rotondo successo di sabato contro il Parma, dove ha messo il sigillo del 4-0 finale: "La cosa più importante è che la squadra abbia vinto, sono più felice per questo. Ringrazio Nicola Bellomo per il bel pallone, sono contento per come è iniziato il nuovo anno. Il gol a Gigi Buffon? E’ una cosa bellissima, sono fortunato per essere riuscito a realizzare tutto ciò”.