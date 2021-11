Sala: “Nuovo stadio? No al referendum contro l’abbattimento di San Siro”

Il primo cittadino di Milano torna a parlare del futuro di San Siro e del nuovo stadio di Inter e Milan

"I referendum a mio avviso vanno tenuti su questioni dì natura etica e morale - le sue parole riportate da Calcio&Finanza -. Siamo delegati dai cittadini per prendere delle decisioni e non possiamo scaricare sui cittadini le nostre decisioni. Va sempre bene discutere delle cose e approfondire, è chiaro che se il dibattito deve essere lo stadio sì o lo stadio no questo non va bene. Questa è una responsabilità che io mi sono ampiamente preso e cioè di aver portato con tempo e pazienza le società ad accettare le nostre condizioni e questa mi sembra una cosa molto buona quindi non credo che ci sia più spazio dal nostro punto di vista per ripensamenti".