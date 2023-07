Intervistato in esclusiva da Carlo Pellegatti, Beppe Sala, sindaco di Milano e noto tifoso interista, commenta così le ultime, clamorose notizie di mercato in casa nerazzurra: "Le bandiere ci possono essere ancora, è normale che la gente si affezioni a certi giocatori e magari li idealizzi un po' - spiega -. Io penso che con quello che è successo, è giusto che Lukaku vada. Non è neanche giovanissimo, io personalmente non avrei messo 50 milioni di euro per prenderlo. Quanto all'arrivo di Cuadrado, sono pragmatico: credo possa essere utile, andando al di là delle polemiche. Io, per esempio, sono sempre stato un grandissimo estimatore di Acerbi, mentre qualcuno quando arrivò storse il naso. Vediamo che parole userà Cuadrado, come si approccerà. E' un giocatore con una mentalità vincente".

Infine, Sala riporta la memoria al 10 giugno scorso, data fatale per la sua Inter, sconfitta in finale di Champions dal Manchester City: "Io sono ripartito nella notte da Istanbul. Non avevamo enormi aspettative, ma quella traversa e i minuti finali ci hanno fatto capire che potevamo farcela. Per me Inzaghi ha impostato la partita giusta. In finale bisogna arrivarci, a Madrid è andata bene, a Istanbul no".