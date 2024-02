Giuseppe Sala, sindaco di Milano, rischia di trovarsi con il cerino in mano sul tema San Siro, con Milan e Inter orientati a lasciare la città per costruirsi il nuovo stadio. Uno scenario possibilmente da evitare da parte del Comune, che comunque avrebbe già pronta una terza via, secondo il numero uno di Palazzo Marino: "Noi oggi abbiamo un vincolo, che è un contratto d'affitto fino a giugno 2030, ma se le squadre veramente decidessero di andare via e ci comunicassero formalmente che loro ormai sono su un altro orizzonte, io non posso rischiare di creare un danno erariale al Comune e arrivare all'ultimo momento a trovare il compratore - ha spiegato a margine del Forum dell'economia urbana - In realtà gli interessi su San Siro ci sono e ci sono sempre stati, ma sono tutte cose che tengo nel cassetto perché non vorrei arrivare a doverlo vendere a qualcun altro.

Noi potremmo arricchire ovviamente anche l'area, oltre allo stadio, perché ci sono diritti volumetrici allegati che sono quelli previsti dal Pgt (piano di governo del territorio), quindi potrebbe essere una soluzione".