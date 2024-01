Torna a parlare Beppe Sala. Il sindaco di Milano si è concesso questa volta ai microfoni di Radio Serie A con RDS per parlare dell'annosa questione del futuro di San Siro. "Di certo non posso ostacolare le squadre nella ricerca di un nuovo stadio. Capisco le loro logiche e le necessità dal punto di vista finanziario ma quello che voglio proporre con più intensità è un progetto per ristrutturare San Siro. Secondo me le possibilità di salvare il Meazza ci sono. Presenteremo una prima ipotesi ad una commissione mercoledì dopodiché, se le squadre o una della squadre seguirà, riusciremo a salvare San Siro".