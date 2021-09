Patrizio Sala: “A Belotti direi di lasciare il Torino. Io me ne sarei andato”

La bandiera granata attacca la società e consiglia l'attaccante

"Non c’è tanta chiarezza da ambo le parti. Secondo me Belotti vuole andare via, anche se la proposta di Cairo potrebbe essere allettante. Lui non vorrebbe una clausola per essere padrone del proprio destino. Resterà fino a giugno e poi saluterà. Al suo posto, dopo quello che ha dato al Toro, io me ne sarei andato". E' l'opinione espressa da Patrizio Sala dalle colonne di Tuttosport riguardo al futuro di Belotti. "Dalla società credo sia mancato un piano sulle ambizioni. Se ci sono problemi economici, bisogna essere onesti ad ammetterlo. Non posso proporre cifre importanti senza avere un progetto. È complicato non avere il coraggio di dire certe cose. Cosa direi al Gallo? Di andare via, senza problemi, anche se a malincuore. È vero che è legato al Toro e che in granata non avrebbe problemi ad andare in Nazionale, ma se ha ambizione per qualcosa di importante è giusto che vada. Mi dispiace dire certe cose, soprattutto sul mio Toro: lo seguo e vedo tante cose che non funzionano".