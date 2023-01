Arrigo Sacchi, intervistato da Franco Ordine per Il Giornale, parla della ripresa del campionato di Serie A ormai imminente: "Come sarà la ripresa? Non lo so dire, non abbiamo precedenti in materia. Penso possa essere diverso rispetto alla prima parte. Per esempio: se il Napoli dovesse tornare rilassato, potrebbe pagare pegno.