Sacchi: “Scudetto, Inter favorita. Ma c’è l’incognita Liverpool”

L'ex allenatore: "La sfida con i Reds porterà via energie fisiche e mentali"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex allenatore e oggi opinionista Arrigo Sacchi ha detto la sua sull'Inter e sulle sue prospettive: "Se continua così, l'Inter è favorita, ma ci sono molte incognite sulla sua strada. Su tutte la doppia sfida di Champions con il Liverpool, che porterà via tante energie fisiche e mentali. Se superasse il turno contro il Liverpool, che sarebbe un’autentica impresa perché i Reds sono tra i migliori al mondo, bisognerebbe gestire il doppio impegno: in Italia e in Europa. L’Inter ha un esercito attrezzato per due battaglie?".