Arrigo Sacchi continua a vedere l'Inter come favorita in assoluto nella lotta Scudetto in questa stagione e dopo le prime tre giornate che hanno visto la formazione di Simone Inzaghi arrivare alla sosta a punteggio pieno e senza ancora subire reti, la tesi dell'ex allenatore della Nazionale italiana comincia a prendere corpo. Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport odierna, l'ex tecnico spiega come "per quello che si è visto, l'Inter è la favorita". Sacchi descrive la rosa nerazzurra una "squadra che ha talento ed esperienza" ma che al tempo stesso dovrà riuscire finalmente a fare quello step mancato nelle ultime due stagioni e "trovare la continuità attraverso il gioco, europeizzandosi di più" usando le parole del ravennate.

La rivale numero uno dell'Inter saranno i campioni in carica del Napoli, mentre il "suo" Milan viene indicato come una squadra che "sta crescendo come gioco e da tenere sotto osservazione". Partendo magari dal derby in programma sabato 16 settembre.