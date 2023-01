Juan Luca Sacchi, arbitro 38enne della sezione di Macerata designato per la gara tra Monza e Inter di questa sera, ritroverà l'Inter per la seconda volta in questa stagione dopo aver diretto i nerazzurri in occasione del match vinto per 2-0 contro la Salernitana lo scorso 16 ottobre. In carriera, Sacchi ha diretto l'Inter per quattro volte, partite terminate sempre con un successo per la Beneamata.