Sacchi: “Quante chance ha il Milan nel derby? Dipenderà da loro”

L'ex ct: "Se non giocano da squadra, si vedranno i difetti individuali di tutti"

Arrigo Sacchi, intervenuto per il podcast della Gazzetta dello Sport 'Linea Serie A', parla delle possibilità del Milan in vista del derby contro l'Inter: "Dipende dal Milan, se tornerà ad avere l'entusiasmo e la passione di prima. Oltre ad avere un'organizzazione di squadra che compensava la mancanza di esperienza e qualità individuale. Se non sono squadra, si vedranno i difetti di tutti. Il Milan è stato sfortunato per i tanti incidenti, ma non deve mancare la modestia. Servono persone mature, affidabili, che danno tutto. Se poi ci sono qualità, diventi protagonista".