Stefano Pioli si è guadagnato il futuro al Milan? Arrigo Sacchi vota sì e ricorda anche lo scudetto vinto dal tecnico emiliano, arrivato davanti all'Inter che veniva da lui vista come favorita: "Sì, non ho nessun dubbio - dice con sicurezza a La Gazzetta dello Sport -. Qui bisogna che la gente cominci a ragionare: Pioli ha vinto uno scudetto con una squadra che era costata molto meno rispetto alle avversarie. Merito suo e dei giocatori. In questa stagione ha dimostrato di saper uscire da un periodo complicato e ha impostato bene il lavoro".