Sacchi: “Milan candidato per lo scudetto, ma non favorito”

L'ex c.t. della Nazionale analizza le potenzialità dei rossoneri di Pioli: "Cosa serve per colmare il gap con le rivali? L’entusiasmo"

Arrigo Sacchi, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla del nuovo Milan e delle chance scudetto per la squadra di Pioli. "Un gruppo giovane con qualche elemento più maturo, tipo Ibrahimovic e Giroud. Progetto che condivido, anche perché realizzato rispettando il bilancio - dice l'ex c.t. azzurro -. Cosa serve per colmare il gap con le rivali? L’entusiasmo. Ha fatto la differenza nello scorso campionato, quando il gruppo è andato oltre i propri limiti. Candidato per lo scudetto sì, favorito no. Se i rossoneri riusciranno a fare un passo in avanti verso l’interiorizzazione del gioco, allora nessun traguardo è precluso. Intendo che i calciatori devono arrivare a fare proprio il gioco a tal punto che le azioni nascano quasi automaticamente. La Nazionale di Mancini dovrebbe aver insegnato qualcosa, no?".