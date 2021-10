Sacchi: “L’Inter mi dà più sicurezze. Ma vincere coi debiti è giusto?”

L'ex allenatore elenca le favorite al tricolore direttamente dal 'Festival dello Sport'

Ospite sul palco del 'Festival dello Sport' di Trento, Arrigo Sacchi esprime il suo parere sulle lotta allo Scudetto in Italia: "La favorita d'obbligo era la Juventus, la partenza non è stata buona e sono curioso di vedere cosa farà di qui in avanti. Potrà recuperare se davanti non tengono un passo elevato. Davanti c'è il Napoli, che però dovrà acquisire una mentalità che non sempre ha avuto per vincere. L'Inter mi dà più sicurezze, il Milan è quella che gioca meglio ed è quasi un miracolo: finalmente Pioli ha dato un’identità alle sue squadre, prima non capitava. La Juve era la favorita prima del via e può ancora recuperare. Però pongo una domanda: vincere coi debiti è giusto?".