Sacchi: “Inter la più squadra, ma voglio vederla contro il Liverpool”

Nel corso di un'intervista concessa a Il Mattino, l'allenatore Arrigo Sacchi ha espresso parole importanti per l'Inter e per il lavoro svolto fin qui. Ma con un ma: "L'Inter mi sembra più squadra di tutte in questo momento della stagione, ma sono curioso di vederla all'opera con il Liverpool, che con le riserve ha dato lezione al Milan a San Siro", ha concluso.