Sacchi: “Inter in evoluzione, curioso di vederla contro il Liverpool”

L'ex ct: "Faccio i complimenti a Gasperini e Inzaghi per la partita di ieri"

Arrigo Sacchi fa il suo consueto punto sulla giornata di campionato per l'edizione online della Gazzetta dello Sport. A proposito del match tra Atalanta e Inter, l'ex ct ha affermato: "L'Inter non mi è parsa stanca, ha affrontato una squadra difficilissima come l'Atalanta che nonostante le assenze cerca di fare il suo gioco. Quando gioca così, l'Atalanta di solito in Italia vince. Sono curioso di vedere l'Inter contro il Liverpool perché il Liverpool farà quello che ha fatto l'Atalanta, anche se con altri giocatori. E quindi sarà ancora più pericoloso. Ma secondo me l'Inter è in continua evoluzione, faccio i complimenti a entrambi gli allenatori: è stata una partita interessante, il tifoso non ha tempo di respirare, ogni errore può essere fatale".