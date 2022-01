Sacchi: “Inter con merito, ma c’è da migliorare per imporsi in Europa”

L'analisi dell'ex c.t. azzurro: "Nerazzurri super per 15 minuti, ma poi sono calati. Lautaro? Sempre pericoloso"

"Le squadre hanno lottato, l’Inter ha avuto di più l’iniziativa, ma sia i nerazzurri sia i bianconeri facevano fatica a recuperare il pallone. È sempre la solita questione del pressing, non mi stancherò mai di dirlo. Ci vogliono mesi e mesi di lavoro per riuscire ad applicarlo bene. La Juve ci ha provato, soprattutto all’inizio dei due tempi, ma le distanze tra i reparti non erano corrette. E quando mancano le distanze succede che si crea un buco in mezzo al campo".