Sacchi: “In Italia la formula dell’Inter funziona, in Europa un po’ meno”

L'analisi di Arrigo Sacchi su quanto visto finora dei campioni d'Italia

Dopo le difficoltà in Champions riscontrate dalla squadra di Simone Inzaghi, l'ex ct della Nazionale e del Milan, Arrigo Sacchi esprime il suo giudizio su quanto visto in queste prime battute stagionali tra campionato e coppe. "In Italia la formula dell’Inter funziona, in Europa un po’ meno. In Italia ci si basa sui singoli e sulla fase difensiva. Siccome l’Inter ha i singoli più bravi ed è ben impostata, con tanti uomini, a protezione della propria area, è logico che in campionato abbia ottime possibilità. Ma contro il Sassuolo, che spende meno soldi, ha sudato parecchio".