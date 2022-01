Sacchi: “Il gioco alleato migliore contro le assenze, ma ci sono troppe partite”

L'analisi dell'ex tecnico alla Gazzetta dello Sport

Arrigo Sacchi individua nel gioco l'arma migliore per i tecnici della Serie A, impegnati a districarsi tra assenze per Covid, Coppa d'Africa e il mercato di nuovo aperto. "Rispetto al passato, in più c’è il Covid. La Coppa d’Africa e il mercato ci sono sempre stati. Io credo che esista una sola soluzione: puntare sul gioco e non sui singoli. Ho sempre sostenuto: il gioco è il tuo miglior alleato, non s’infortuna mai", dice a La Gazzetta dello Sport. "La verità - aggiunge - è che si gioca troppo, ma non lo si vuole capire. Sapete che cosa si sta facendo? Si sta mungendo la mucca cinque volte al giorno, anziché una sola. Secondo voi, quella mucca può star bene? È lo spettacolo a risentirne, ma finché da questo mondo non vengono allontanate quelle persone che ci si avvicinano soltanto per arricchirsi o per megalomania, e non per vero amore, allora le cose non miglioreranno".