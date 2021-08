Sabato: “Sono fiducioso nell’Inter. Se recupera Sensi, è alla pari della Juve”

L'ex nerazzurro: "Inzaghi fa bene a tenere un profilo basso. Vedremo come giocheranno dietro, come si adatteranno i nuovi attaccanti"

Antonio Sabato, ex centrocampista dell'Inter, intervistato da TMW Radio esprime la sua fiducia nei confronti della squadra nerazzurra in vista dell'inizio del campionato: "Sono molto fiducioso nell'Inter anche perché Simone Inzaghi è uno dei migliori. Vedremo come giocheranno dietro, come si adatteranno i nuovi attaccanti. Se poi si riuscirà a recuperare Stefano Sensi, la squadra nerazzurra è alla pari della Juventus. Inzaghi non ha niente da perdere, gli hanno venduto i due giocatori migliori, fa bene a tenere un profilo basso, ma un'attenuante gliela do e i tifosi dovrebbero capirlo".