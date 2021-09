Sabato: “Per l’Inter punto guadagnato, Dzeko non può avere numeri di Lukaku”

Le dichiarazioni dell'ex calciatore

L'ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di TMW Radio parlando del pareggio maturato al "Meazza" tra Inter-Atalanta: “Con Handanovic eravamo abituati bene, ora non sta facendo benissimo anche se nel secondo gol non ha colpe. Non ha visto partire il tiro. Non è un momento positivo, ha fatto di meglio ma non sarei tragico. L'Atalanta ci ha sempre messi in grossa difficoltà, un pareggio ci può stare". La considerazione si sposta poi sulla squadra di Gasperini: "L'Atalanta è una candidata allo scudetto. Sono due squadre che arriveranno in fondo, io credo che quello di oggi sia un punto guadagnato perché la "Dea" ha fatto qualcosa in più secondo me". Conclusione finale sul centravanti bosniaco: "Dzeko in quanto a numeri può essere all’altezza di Lukaku. Oggi ha avuto un po’ di difficoltà sulle ripartenze".