Sabato è sicuro: “Il sostituto di Lukaku? Deve essere Dzeko”

Escono in continuazione differenti nomi dei possibili sostituti di Big Rom: per l'ex calciatore nerazzurro il bosniaco sarebbe la pedina perfetta per rimpiazzare il belga

L'ex calciatore dell'Inter Antonio Sabato ha parlato ai microfoni di Tmw Radio della situazione che vede Romelu Lukaku in partenza, soffermandosi soprattutto sul sostituto: "Io dico Dzeko, punto su di lui. Ha un ingaggio elevato, se la Roma se ne libera gli fai anche un piacere. Se puoi investire solo il 20-30% di quello che prendi da Lukaku, chi puoi prendere? Vlahovic costa troppo. per me prendi Dzeko e poi una punta per la panchina. Zapata credo che non possano permetterselo. Dybala? Impossibile, si rigenererà con Allegri". La riflessione si sposta poi sull'aspetto societario: "Se dovessimo per caso vendere pure Barella e Bastoni, sarebbe davvero un dramma. Siamo sfortunati con gli imprenditori asiatici. A questo punto andava venduta prima la società. Non si poteva continuare a spendere, non avendo le coperture. Se hai una Ferrari la devi mantenere, se non hai i soldi devi venderla, non c'è da aggiungere altro".