Sabato: “Correa fortemente voluto da Inzaghi, Dzeko voleva cambiare aria”

L'ex calciatore nerazzurro commenta i due arrivi al biscione

L'ex calciatore Antonio Sabato è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio parlando delle prospettive del campionato italiano e di quanto abbiamo visto, invece, in ottica mercato, analizzando l'addio di Ronaldo e quel che potrebbe accadere nella lotta al vertice: "Dzeko non voleva più rimanere alla Roma e giocare in una grande squadra. Poi per Correa c'era la voglia del tecnico di portarlo a Milano, alla fine tutto è stato semplice. La Juventus invece è arrivata in bilico fino alla fine, è stato un comportamento non corretto. Fosse arrivata prima la decisione sarebbe stato sostituito in maniera migliore. Inzaghi ha degli alibi ma Allegri avrà un compito duro dopo l'addio di CR7. Non so chi lì davanti potrà arrivare in doppia cifra. Il lavoro più difficile sarà quello di Allegri".