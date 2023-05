"Mi diverto molto qui. Mi piace il club, sono molto felice. Giochiamo un buon calcio. Stiamo lottando per la Champions League in campionato e siamo anche in semifinale di Europa League, quindi non vedo l'ora che arrivi la fine della stagione e vedremo cosa succederà". Lo dice Nemanja Matic, centrocampista della Roma e avversario dell'Inter sabato all'Olimpico, nell'intervista concessa ai colleghi di Sky Sports UK.

Il serbo spende parole al miele per José Mourinho, allenatore giallorosso con un importante passato in nerazzurro: "È un allenatore fantastico che ha vinto tanti trofei. Vuole vincere ancora, sono orgoglioso di giocare per lui. A volte non è facile, non è mai contento e vuole che tu migliori ogni giorno, ma questo mi piace. Ha più esperienza ma Mourinho non cambia mai. Dipende da cosa trova e dai giocatori che ha in squadra, ma conosce molto bene il suo lavoro. Una volta che lo conosci è divertente e ogni giocatore che gioca per lui dirà lo stesso".