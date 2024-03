Nel corso dell'intervista esclusiva rilasciata a Sportitalia.com alla vigilia di Roma-Brighton, Roberto De Zerbi ha parlato anche della bontà del lavoro di Thiago Motta alla guida del Bologna: "Non mi rivedo in lui, ma ha portato qualcosa di unico nel calcio italiano - l'elogio del tecnico dei Seagulls -. Lo sto studiando tanto, mi sono fatto mandare le partite in camera tattica perché mi ha incuriosito. Abbiamo principi diversi, qualcosa in comune c’è, come il comando delle partite e il coraggio. In Italia negli ultimi anni, con Gasperini e Pioli che giocano con grande coraggio, pure nelle categorie sotto si gioca con coraggio. Il Catanzaro di Vivarini gioca un calcio vero. Si sta cambiando strada”.