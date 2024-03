Sarà indubbiamente la partita più attesa della 28esima giornata di Serie A: l'Inter di Simone Inzaghi andrà in scena al Dall'Ara di Bologna, ospite della formazione di Thiago Motta, nel tentativo di sfatare l'ultimo tabù viste le due sconfitte nelle ultime due stagioni anche se al cospetto di una formazione lanciatissima verso il sogno della qualificazione in Champions League.

Bologna-Inter si disputerà sabato 9 marzo alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet.