Sabatini: “Zhang in Cina era un semidio. Plusvalenze? Le mie tutte nette”

L'ex uomo mercato di Inter, Roma e Bologna: "Scudetto? Confermo di puntare sul Napoli. L'Inter ora è felice"

Walter Sabatini, ex dirigente di Roma, Inter e Bologna, intervenuto ai microfoni di Radio Radio ha commentato gli sviluppi del campionato di Serie A: "Guardo tutte le partite, in particolare il Bologna perché è la mia squadra fino al 30 giugno. Fino a un mese fa ho puntato sul Napoli per lo scudetto e confermo la mia idea. Ora hanno tanti infortuni, ma Luciano Spalletti troverà una soluzion e. L’Inter in questo momento è felice, il Milan può restare in vetta fino alla fine . Il campionato è vivo e stimolante. La Juve? Non ha ancora trovato un canovaccio giusto, ci sono discontinuità in campo, ma è anche una conseguenza dell’abbandono di Cristiano Ronaldo ".

Inevitabile non toccare lo scottante tema delle plusvalenze: "Mi compiaccio delle mie e delle nostre plusvalenze, quelle della Roma sono state sempre nette e pulite, reali. Me ne compiaccio oggi perché vedo che tante erano truccate, come scopro oggi. Il calcio non si fermerà per questo, basta che ci siano le sanzioni che ci devono essere". Sabatini è stato anche interrogato sui vari presidenti coi quali ha lavorato: "Ho visto in Cina la potenza di Zhang Jindong, era un semidio, non era nemmeno considerato un essere umano. Una potenza economica nauseabonda. Zamparini si intendeva di calcio, con lui si ballava sempre il tip tap. Lotito il miglior presidente della Lazio, va contestualizzato, la società era quasi in tribunale: con il suo coraggio ha portato la società in una dimensione europea, anche per il mio contributo in quegli anni, arrivati ai preliminari di Champions. Su Pallotta devo sorvolare, anche se mi ha dato la Roma".