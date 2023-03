"Io sono un pazzo furioso, se ricordo la mia vita penso di essere l’unico professionista anche per il futuro che è in grado di rifiutare sia l’Inter che la Roma in otto mesi. C’è un deficiente più deficiente di me nel mondo? Penso di no. Il calcio è imperscrutabile, è pirandelliano: succede tutto e il contrario di tutto alla stessa maniera". Così Walter Sabatini, ex dirigente fra le altre anche dell'Inter, in un'intervista al canale Twitch de La Gazzetta dello Sport. "Ho una voglia nevrastenica di tornare, senza calcio sono un uomo dimezzato, perdo l’identità e non so a cosa pensare.