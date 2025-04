Walter Sabatini, dirigente sportivo con trascorsi anche nell'Inter, è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal' per parlare della corsa Scudetto: "Ho sempre detto che il Napoli possa vincere lo scudetto, ogni volta che ci siamo sentiti. Lo penso dalla seconda giornata di campionato quando ho visto la reazione del Napoli dopo la sconfitta di Verona, le squadre che vincono gli scudetti hanno rabbia agonistica. Ovvio che sta combattendo per lo scudetto a questo punto del campionato. Il Napoli deve guardare solo alle sue partite e alle sue prestazioni e non ai risultati delle altre. Non bisogna essere tecnici per capire che il Napoli dovrà vincere tutte le partite".

In controtendenza il parere sulla squadra nerazzurra: "L'Inter non è svantaggiata dai tanti impegni in più, con le Coppe Inzaghi tiene unito lo spogliatoio, giocare tante partite con una rosa profonda come i nerazzurri è solo un vantaggio".