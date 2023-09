Walter Sabatini prende le difese di Luciano Spalletti dopo l'esordio non indimenticabile alla guida della Nazionale italiana. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio: "L'allenatore ideale? Ho avuto la fortuna di aver lavorato con tanti allenatori; lavorare con Fabio Capello è stato molto stimolante. Spalletti però è il più completo perché è un genio del calcio, oltre che nella comunicazione. Ora c’è una drammatizzazione del risultato, ma Spalletti ha fatto una scelta mai intrapresa prima, ossia conferire la fascia ad Immobile, che lo ha ripagato con il goal. Personalmente odio le gare delle nazionali che si giocando dopo due o tre turni di campionato, perché i calciatori non possono avere una condizione accettabile. Non mi accanirei troppo sul risultato proprio per questo. Gli auguro il meglio per lui e per la Nazionale”.

Chi è stata la regina del mercato italiano?

“Non vedo una regina del mercato, ma bensì tante squadre che hanno lavorato bene e che stanno preparando un grande campionato. Gli amanti del calcio quest’anno si divertiranno perché in tanti sono competitivi”.