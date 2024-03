"Fin dall'inizio si era capito che non ci sarebbero stati gli estremi per una squalifica" ha detto Walter Sabatini, ex direttore generale della Salernitana che ai tempi della Roma acquistò Juan Jesus proprio dall'Inter. "Non è giusto condannare qualcuno in assenza di prove certe, mi rallegro per l'assoluzione di Acerbi" ha concluso a Il Tempo l'ex dirigente di Suning esprimendo il suo pensiero in merito alla questione che ha riguardato i due difensori sopraccitati.