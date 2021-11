Sabatini: “Dzeko fuoriclasse, non avevo dubbi sulle sue prestazioni all’Inter”

L'ex manager nerazzurro: "Fossi romanista andrei a vedere il racconto di Moratti sulle vittorie di Mourinho"

Intervistato da Radio NSL, Walter Sabatini ha commentato le difficoltà di José Mourinho in questo momento della stagione con la Roma: "Dopo la partita col Venezia mi è sembrato molto lucido nell’analizzare il mercato di reazione della Roma, fatto per tamponare alcuni buchi imprevisti dovuti all’infortunio di Leonardo Spinazzola e all’uscita di Edin Dzeko. La Roma sta pagando un po’ dazio per questa cosa, ma a me la Roma non ha mai dato l’impressione quest’anno di essere una squadra rinunciataria, mi sembra una squadra che può vincere le partite e quindi io non scalfirei mai la fiducia sull’allenatore. E’ necessario dargli fiducia totale, avrà il tempo di correggere la squadra già da Gennaio e sono sicuro che lo farà per il meglio. Stavo vedendo un documentario su Massimo Moratti in cui vi era il racconto delle vittorie di Mourinho e se fossi un tifoso della Roma lo andrei a vedere perché potrebbe essere rigenerante per l’ambiente. Lui sa indubbiamente come fare ed è uno che non si accontenta, dopo aver vinto il primo Scudetto con l’Inter ha avuto la cura di rinforzare ancora la squadra e ha avuto la capacità di rialzare l’asticella e puntare a vincere qualcosa di più importante. La storia di Mourinho parla per lui e Roma deve appoggiarsi sulla persona e sul personaggio.