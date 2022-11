Durissimo lo sfogo di José Mourinho nel post-gara del match in casa del Sassuolo. L'allenatore della Roma ha infatti parlato di tradimento di uno dei suoi giocatori, reo di un atteggiamento poco professionale che avrebbe danneggiato la squadra. Non fa nomi lo Special One, ma tutto sembra indicare Rick Karsdorp. Parole, quelle del portoghese, che hanno spaccato la piazza: da un lato chi si schera a spada tratta a favore dell'allenatore, da un lato chi prende le parti del giocatore. A commentare l'accaduto è l'ex dirigente dell'Inter, Walter Sabatini che in collegamento a Sky dice duramente: "L'allenatore dovrà vedersi con la società e rivalutare tutta la rosa facendo scelte definitive, dopo quello che è successo ieri. L'episodio per me è di una gravità inaudita, taglia fuori un giocatore che adesso deve andarsene per forza. Non credo che possa andare a fare la spesa a Roma in modo tranquillo. Le sue parole sono state eccessive, con un linguaggio estremo, si parla di calcio. Vorrei rivedere la partita di Karsdorp, per capire a cosa allude Mourinho. Se parla solo dell'azione del gol non penso che la cosa regga, visto che Pinamonti anticipa Smalling, che resta uno dei migliori giocatori della Roma. Le partite sono fatte di errori, non si può parlare di tradimento. I giocatori di solito fanno gruppo e si proteggono a vicenda. Penso però che siano legati a Mourinho, anche se subentrerà il timore di essere attaccati dall'allenatore dopo una partita giocata male".