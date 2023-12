Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il dirigente sportivo Walter Sabatini ha analizzato così la lotta Scudetto in Serie A: "Il Milan ha reagito alla grande nel secondo tempo contro il Newcastle. Sarà un risultato che costituirà per il Milan una molla psicologica importante. A prescindere da questa partita, credo che la lotta sia tra Juve e Inter".

Sulla possibile permanenza di Mourinho alla Roma: "Non credo che non si possa resistere ad un amore così grande come quello che sta ricevendo dai tifosi. L'amore di Roma per Mourinho è inossidabile, fortissimo. Lui ne terrà conto".