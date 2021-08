Rushton, ad Dazn: “Noi più efficienti ed efficaci di una tv tradizionale”

Il manager della piattaforma ott: "Possiamo mantenere la qualità del nostro prodotto e della nostra trasmissione, ma farlo su Internet"

Dazn è pronta ad ampliare i propri servizi offerti sulla piattaforma di streaming, andando a caccia di nuovi abbonati. Lo ha spiegato l’ad dell’OTT James Rushton, in una intervista alla BBC: la piattaforma si espanderà verso nuovi ambiti, dal gaming all'e-commerce. Rushton ha anche aggiunto che a suo dire l'utente non accuserà una stanchezza da abbonamenti: "Un appassionato di sport vorrà sempre vedere la sua squadra giocare il suo ruolo da superstar. Ed è per questo che amiamo, ed è per questo che operiamo, il mondo dello sport".