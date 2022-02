Rummenigge: “Non esisterà mai una Super League. Champions punto di riferimento”

L'ex Ceo del Bayern Monaco: "Tutto nasce per motivi finanziari, i club italiani aderenti erano quelli con più problemi"

Intervistato dalla ARD per il programma 'SportSchau', Karl-Heinz Rummenigge ha parlato a tutto tondo dei temi legati al Bayern Monaco, squadra della quale non è più Ceo da ormai sette mesi, ma anche delle prospettive del calcio tedesco e del progetto Super League, che il club bavarese ha sempre osteggiato: "La Super League è nata per problemi finanziari. Fin dall'inizio, l'impressione è stata che qualcuno ci abbia lavorato sotto la pressione legata al tempo; non è un caso che i club spagnoli e italiani partecipanti siano quelli che abbiano subito le maggiori difficoltà finanziarie. L'argomento è fuori discussione. Non ci sarà mai più una Superlega organizzata privatamente. Il punto di riferimento nel calcio di club è la Champions League. Per me i fondatori sono stati i più grandi visionari".