Karl-Heinz Rummenigge affida alla Gazzetta dello Sport il suo ricordo di Franz Beckenbauer, scomparso nei giorni scorsi all'età di 78 anni. Sottolineando come anche in Italia c'è stato un cordoglio unanime per la morte del Kaiser e ricordando di quando in Italia poteva venire anche a giocare: "L’Inter lo voleva nel ‘66, poi hanno chiuso le frontiere per l’eliminazione nel Mondiale, ma poteva arrivare all’Inter prima di me. Il suo successo nel mondo dipende dal fatto che il Kaiser non aveva confini. Ben visto ovunque.

Per il Mondiale 2006, lui era presidente del comitato organizzatore e io ambasciatore. Spesso andavamo all’estero, in Messico camminavamo per la strada e tutti lo riconoscevano. Era un personaggio mondiale, è una perdita grande per tutta la nazione, non solo per il calcio".