Ruggeri amaro: “Inter, mi auguravo qualcosa di meglio dopo lo scudetto”

Intervistato da Tuttomercatoweb.com a margine delle Olimpiadi del Cuore a Forte dei Marmi, Enrico Ruggeri ha raccontato le sue sensazioni da tifoso dell'Inter quando ci si sta avviando verso il tramonto di una sessione di mercato a dir poco complicata per i nerazzurri: "Ci auguravamo di meglio - ammette il cantautore -. Dopo la conquista di uno scudetto e una negativa esperienza in Champions, si pensava che i migliori potessero esser tenuti e venisse allungata la panchina. Non è andata proprio così per questioni economiche e sono andati via in ordine di importanza Oriali, Lukaku, Conte e Hakimi. Inzaghi è comunque è un buon tecnico, speriamo faccia rendere tutti al meglio. Sarà un campionato più equilibrato. La favorita per lo scudetto ahimè è la Juve, è la più attrezzata".