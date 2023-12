Intervistato da Sky dopo la vittoria per 2-0 sul Braga che ha garantito al Napoli la qualificazione agli ottavi di Champions League, Amir Rrahmani ha parlato anche dell'arrivo di Walter Mazzarri in panchina: "Non lo conoscevo, è un maestro di tattica, molto attento ai dettagli e alla preparazione delle partite. Per quello siamo migliorati, ma abbiamo fatto bene anche quando abbiamo perso contro Inter, Real Madrid e Juventus. Abbiamo giocato buone gare, i risultati sono bugiardi".