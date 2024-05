In occasione di Inter-Torino, il brand Heinz, match sponsor della partita che ha preceduto la parata per le vie di Milano, ha realizzato un vero e proprio stunt che ha intrattenuto le migliaia di persone presenti allo stadio, e non solo. Un’operazione che ha visto come protagonista il cantante Fabio Rovazzi, grande tifoso interista, ripreso dalle telecamere pronto a mangiare un panino poco prima della partita. Un panino a cui mancava però qualcosa, quel tocco in più per renderlo inconfondibile, ovvero una salsa prodotta dal colosso. Ed ecco che dagli spalti qualcuno inizia a correre in suo aiuto, dribblando i tifosi e portando l’attesissima salsa in soccorso a Rovazzi, a due passi dal terreno di gioco. Il tutto, accompagnato dall’iconica voce di Mirko Mengozzi, speaker ufficiale di Inter. A curare l'operazione, l'agenzia DUDE Italia: "Non è un caso che Heinz sia uno dei brand più iconici e 'creativi0 al mondo. Anche in questo caso, infatti, l’obiettivo è stato chiaro fin da subito: realizzare una campagna ambiziosa, in grado di farsi notare all’interno di un panorama affollato dai brand come quello degli stadi italiani. Una sfida che abbiamo approcciato come sempre con la voglia di fare qualcosa di davvero inaspettato", dichiara Davide Labò, Creative Director di DUDE Milano.

“Dopo aver raccontato gli eroi inaspettati degli stadi con la campagna Stadium Heroes, non potevamo fermarci all’esterno di San Siro. Questa volta dovevamo assicurarci che il gusto di Heinz arrivasse anche ai tifosi sugli spalti: quale migliore occasione della festa Scudetto dei Campioni d’Italia, con un tifoso Nerazzurro d’eccezione?” afferma Fiamma Odette Sinibaldi, Marketing Manager di Heinz Italia, ricordando anche l'indagine condotta qualche settimana fa tra i proprietari dei celeberrimi chioschi all'esterno dello stadio di San Siro. Il video-racconto dello stunt è ora disponibile su Youtube e sui canali social di Heinz Italia, dove sono stati raccolti tutti i momenti salienti dell’operazione, in long-format e cutdown da 20s. Inoltre, è stata realizzata anche una pianificazione takeover statica su DAZN, per raccontare brevemente l’attività a tutta la community e agli abbonati della piattaforma di streaming.