Rossi (Lenovo): “Con l’Inter è un incontro tra mentalità vincenti”

Le parole del President of Intelligent Devices Group Lenovo

"Fin dal primo momento la nostra partnership tecnologica con FC Internazionale Milano ha portato miglioramenti tangibili nelle prestazioni. Più che una sponsorship, questo è un incontro tra mentalità vincenti orientate a un costante successo sia in campo che fuori". Lo sottolinea a Inter.itLuca Rossi, President of Intelligent Devices Group Lenovo, sponsor sul retro maglia del club nerazzurro: "Con la visione di portare a tutti le tecnologie più intelligenti, siamo entusiasti di rafforzare la nostra partnership che consentirà di accelerare la trasformazione digitale di Inter nel club del futuro per le nuove generazioni e per i tifosi nel mondo".