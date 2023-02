Anche l'ex presidentessa della Roma Rosella Sensi, che quest'oggi sarà premiata nell'ambito dell'evento per ricordare Andrea Fortunato, ha detto la sua sulla vicenda dell'addio al club giallorosso di Nicolò Zaniolo: "Io credo che il ragazzo non abbia capito quanto la Roma e i suoi tifosi gli abbiano dato per la sua crescita, durante gli infortuni. Bisogna essere riconoscenti nella vita, è una cosa molto importante anche per il percorso di crescita del ragazzo stesso".