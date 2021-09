Ronaldo felice: “Via dalla Juve per lo United? La miglior decisione”

Il campione portoghese ha parlato al sito ufficiale dei Red Devils

"Lasciare la Juve per tornare al Manchester United? Penso sia la miglior decisione che potessi prendere". Queste le parole di Cristiano Ronaldo intervistato dal sito ufficiale dello United dopo il suo ritorno a Manchester. "Sono davvero contento di aprire un nuovo ciclo qui allo United. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a raggiungere i più grandi obiettivi - ha spiegato il portoghese -. Qui ero arrivato a 18 anni e adesso sono felice di essere tornato dopo 12 anni. Questa è casa mia e non vedo l'ora di giocare. Sir Alex Ferguson? Lui fu decisivo per il mio approdo qui, per me è come un padre".