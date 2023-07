Perché Luka Romero ha scelto il Milan? Incalzato nella conferenza stampa di presentazione, il fantasista argentino ex Lazio (accostato anche all'Inter) spiega così il motivo che l'ha spinto a sposare il Diavolo: "In questi anni in Prima Squadra ho imparato tanto. Stavo in U20 a giocare il Mondiale, è arrivata l'offerta del Milan e ho pensato subito di venire qua, in un club con tanta storia".